غزة: "التعليم" تصدر بياناً حول قتل الاحتلال للأطفال والطلبة خلال العدوان



تواصل قوات الاحتلال الصهيوني العدوان الغاشم على أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظات قطاع غزة ، من خلال قصف الآمنين والمنشآت المدنية واستهداف الأطفال والطلبة، حيث سُجّل خلال الساعات الماضية استشهاد طفلة الروضة آلاء قدوم، وطالبة الجامعة دنيانا العمور، وإصابة العشرات من الطلبة بجروح متنوعة، ناهيك عن الإرهاب النفسي الذي تقوم به قوات الاحتلال بحق الأطفال.



كما قامت قوات الاحتلال باستهداف المؤسسات التعليمية حيث طال القصف مقر جامعة القدس المفتوحة فرع شمال غزة وأدى إلى حدوث دمار كبير.



وإزاء هذا العدوان المتواصل تؤكد الوزارة على ما يلي:



الاحتلال يتعمد قتل الأطفال والطلبة في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.



ينفذ الاحتلال سياسة خاصة في الإرهاب والترويع والضغط النفسي على الأطفال وهذا يترك آثاراً عميقة في نفسيات الأطفال من الصعب ترميمها.



إن الاحتلال يتعمد تدمير البنية التحتية التعليمية من خلال قصف المدارس والجامعات وذلك في إطار سياسته محاربة التعليم وفرض سياسة التجهيل.



تدعو الوزارة منظمة الأمم المتحدة ومنظمات الطفولة واتحادات الجامعات الدولية إلى ضرورة التحرك لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على عدوانه تجاه الأطفال والمؤسسات التربوية.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم السبت، بياناً حول قتل الاحتلال الإسرائيلي، للأطفال والطلبة وترويعهم واستهداف المؤسسات التعليمية.وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: