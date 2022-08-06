حمادة: شعبنا لن يسمح للاحتلال بتقسيم الوطن والاستفراد بالمقاومة





وقال حمادة: "إن العدوان الغاشم على غزة لا يعدو كونه اجتراراً

لمحاولات سابقة، ومناطحة لصخرة المقاومة التي أوهنت هذا المحتل، وستظل على هذا العهد، و ما يمني الاحتلال به نفسه من تغيير قواعد الاشتباك، وكسر شوكة المقاومة هو وهم كبير،

والمقاومة ماضية في مواجهة هذا المحتل حتى التحرير".





وتابع: "المقاومة في غزة أو الضفة أو القدس أو الداخل مستمرة، ولن يسمح شعبنا لهذا العدو بالاستفراد بساحة دون الثانية، وستظل دماء أبناء شعبنا ومقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى خطوط حمراء لن يُفلت المحتل من مغبّة التعدي عليها".





وفي وقت سابق، دعا الحراك الشبابي في الضفة الغربية، إلى الحشد والمشاركة في فعاليات الإسناد والنصرة لأهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوانٍ متواصل من قوات الاحتلال، فالحراك الشبابي في الضفة على ضرورة إشعال نقاط التماس اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن الضفة ستبقى متمسكة بمنهاج المقاومة حتى التحرير.





ودعا نشطاء فلسطينيون إلى دعم المقاومة في كافة ساحات فلسطين، وذلك في أعقاب عدوان الاحتلال على غزة، والذي أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً في غارات جوية متفرقة على القطاع.







رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أن مقاومة شعبنا مستمرة، ولن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بساحة دون الأخرى.