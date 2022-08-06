القوى الوطنية: عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات لن تثني شعبنا عن المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.وقالت اللجنة: إنه "في الوقت الذي تنعى فيه لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية شهداء العدوان الهمجي وعلى رأسهم الشهيد القائد الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود)".وأكدت أن "عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات لن تثني شعبنا من الاستمرار بالمقاومة بكل أشكالها، ولن تقبل قوى شعبنا تمرير منهج العودة لمربع الاستهداف لرموز شعبنا وقادته".وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية في قطاع غزة والتكافل الاجتماعي والتماسك في وجه العدوان، كما وأن التصريحات الأمريكية بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها هو شراكة كاملة من الولايات المتحدة بالعدوان على أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.وحييت أبناء شعبنا في الضفة والداخل الفلسطيني الذين هبوا نصرة لقطاع غزة رفضاً للعدوان المتصاعد، وتدعو لتكثيف التحركات الجماهيرية الشعبية وتعزيز المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس على امتداد خارطة الوطن.كما وشددت اللجنة أن "السلوك العدواني لن ينجح في تحقيق أهدافه وستكسر المؤامرات أمام صخرة صمود أبناء شعبنا وعزيمة مقاومته"، مضيفة أن "وحدة شعبنا وقواه السياسية خلف خيار المقاومة والرد علي عدوان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".