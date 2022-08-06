الديمقراطية: دماء أبناء شعبنا لن تكون ورقة في صناديق الإقتراع



وختمت الجبهة بالقول: "آن الأوان لوضع حد لسياسة سفك دماء الشعب الفلسطيني مجاناً، وآن الأوان ليتحمل كل طرف عواقب ما تقترفه يداه".







رام الله - دنيا الوطنوجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحذيراً مفتوحاً لكل من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، قالت فيه: إن دماء شعبنا الفلسطيني ومقاومته وقادته، لن تكون ورقة في صندوق الإقتراع.وقالت الجبهة: "إن رئيس الحكومة الإنتقالية في إسرائيل يائير لابيد وشريكه في الجريمة الدموية ضد شعبنا بيني غانتس، يحاولان أن يبعثا برسائل إلى داخل إسرائيل لإقناع الناخب في الانتخابات التشريعية القادمة، أنهما لن يكونا أقل دموية من بنيامين نتنياهو، ولن يكونا أقل تصلباً في رفض الإعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا".و أضافت" البيت الأبيض من جهته، وهو يعمل على جمع أوراقه الانتخابية، يحشد لمعركة نوفمبر موعد الانتخابات النصفية للكونفرس، وجد في الجريمة الإسرائيلية وسفك دماء شعبنا بالعدوان السافر على قطاع غزة وشعبه ومقاومته وقادته فرصة جديدة، يدغدغ فيها مشاعر التيارات اليمينية المؤيدة لإسرائيل، وعلى رأسها اللوبي الصهيوني ومؤسساته المعروفة".