الخارجية: ردود الفعل الدولية لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال بل تشجعه على مواصلة عدوانه





و اعتبرت الوزارة شكلا من أشكال هنجهية القوة العسكرية الإسرائيلية وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تتعامل مع الأرض الفلسطينية المحتلة كميدان للتدريب ومع المواطن الفلسطيني كهدف للرماية، خاصة وأن دولة الاحتلال التي تحدد مسار وحدود واهداف الضربات دون حسيب او رقيب على المستوى الدولي.





و أكدت على أن هذه العقلية الاستعمارية تلخص عقدة ليس فقط دولة الاحتلال، وإنما أيضا تلك الدول التي تعتبر نفسها متفوقه عسكريا وتبحث دائما عن طرف مستضعف لتدريب قواتها من خلال ضربه عسكريا، وتبحث بشكل دائم عن أهداف ميسورة لكي تقنع ذاتها وبالتالي غرورها بتفوقها، باحثة عن تسجيل نقاط في المسابقة غير المعلنة لنادي الدول المتفوقة عسكريا، في اظهار مهاراتها في اقتناص مسؤول عبر طائرة مسيرة او صاروخ ذكي، بينما الهدف المستضعف لا يملك من أدوات المقاومة او الدفاع عن النفس شيئاً، وعليه فمهما كانت النتيجة، فهي نجاح عسكري يسجل لها، ويضيف نقاط على سجلها في كمية الهجمات النوعية التي تم عليها، كفاتحة لسوق سلاح واسع ممكن.





و أكدت على أن دولة الاحتلال التي تدعي انها تنتمي لهذا النادي الانتقائي، تشارك هذا التنافس عبر تسابق واضح، فمن جهة حجم ونوع التدريبات المشتركة التي تشارك فيها في حروب افتراضية لإثبات تميزها، ومن ثم تأخذ دوراً في تطبيقه على أرض الواقع ضد المواطنين الفلسطينيين.





و أضافت" كما الحال مع نظيراتها من الدول الأعضاء في نادي الدول المتفوقة عسكريا، تبحث عن أسهل الأهداف التي تحمل نسب نجاحات عالية لكي تثبت لنفسها وبعد ذلك لمن معها في ذلك النادي قدرتها واحقيتها في عضويته وفي تسويق تكنولوجيتها العسكرية".





و تابعت" نراهم مرة في افغانستان، ومرة في اليمن، ومرة في غزة، واخرى في غزة، او مخيم جنين، او ريف دمشق، مبتعدين عن أهداف تعتبر قاسية، تلك التي تمتلك القدرة على الرد بحيث توجع كل تلك الدول، ورغم تفوقها العسكري الفعلي وتميزها التكنولوجي، وقدرتها الكبيرة على الضرب، الا انها تبحث دوماً عن الهدف الأسهل وليس الأقسى".





و قالت الوزارة: "إن الهدف الأسهل هو ذلك الهدف الذي محدودية رده معروفه، لا تخيف، ولا توجع او توقع إصابات، فالهدف الأسهل هو ذاك الذي يظهر فيه التفوق العسكري بوضوح للطرف المعتدي، بحيث يظهر تفوقه واداعائه كمن يشارك في تمرين إضافي، بعد ان خبر تلك التمارين، وتشارك فيها مسبقاً مع اقرانه من أعضاء ذلك النادي أما بقية الأعضاء، الذين تشاركوا في التمارين المسبقة وشاهدوا الأهداف الافتراضية وجاهزية الدولة المعتدية، وعدوانيتها، والمقصود هنا إسرائيل، فلن يخرج عنهم الا كل دعم لزميلتهم في عدوانيتها.





و تابعت الوزارة: "إن هذا ما قرأناه من تصريحات لزملاء إسرائيل في ذلك النادي إسرائيل تبنت نهج الحرب الاستباقية في انهاء اي خطر يواجهها حتى لو كان نظريا، او لم يتشكل بعد لكن السؤال هو: من يحدد من هو ذلك الخطر وكيف يُعرّف التهديد، ومتى وجب من وجهة نظرهم إزالته، وما هو حجم الأضرار الجانبية المقبولة لديهم وبقية اعضاء النادي في مثل هذه الاعتداءات؟ ترى الوزارة ان مجردا نضمام إسرائيل لهذا النادي، يدفعها للتتظاهر في تقليد من سبقوها في عضويته، وأحيانا تريد اظهار حتى تفوقها على من سبقها، من حيث حجم الأضرار الجانبية او شدة القوة المستعملة".





و اختتت الوزارة قولها: " دائماً من يدفع الثمن هو ذلك المستضعف الذي لا يمكن ان يجاري تلك القوة او أجزاء منها، مؤكدة على أن اعتداء إسرائيل الحالي على شعبنا في قطاع غزة لا يخرج عن هذه النظرية العسكرية التي تترك لإسرائيل وضع الحدود لهذه الحرب الاستباقية التي اعلنتها إسرائيل من طرف واحد".







رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على اهلنا في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، بما ينتج عنه من جرائم متواصلة سواء قتل المواطنين المدنيين العزل بمن فيهم الاطفال والنساء وهدم المنازل وتخريب الممتلكات وتدمير البنى التحتية في القطاع.