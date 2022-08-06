عاجل

  • طائرة إسرائيلية تقصف عمارة سكنية من خمسة طوابق غرب مدينة غزة

  • أولي: استهداف منزل في شارع أبو حصيرة قرب مستشفى الشفاء بغزة

  • سماع دوي انفجار قوي غرب مدينة غزة

  • فصل "خط f11" المغذي لمحافظة خانيونس من داخل أراضي 48 قدرته (12)ميجاوات وجار المتابعة من قبل "كهرباء غزة"

  • غارة إسرائيلية جديدة على شمال غربي مدينة غزة

مباشر | العدوان الإسرائيلي في يومه الثاني.. 12 شهيداً وعشرات الإصابات واستمرار القصف على القطاع

شؤون فلسطينية

العدوان الجديد على القطاع.. إلى أين تتجه الأمور وهل تدخل القسام على خط المواجهة؟

العدوان الجديد على القطاع.. إلى أين تتجه الأمور وهل تدخل القسام على خط المواجهة؟
قصف إسرائيلي على مدينة غزة
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
لليوم الثاني على التوالي، يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفاً أكثر من عشرة شهداء وعشرات الجرحى، حتى كتابة هذا التقرير، في عملية عسكرية أطلق الاحتلال عليها "الفجر الصادق" لاستهداف قيادات ومواقع لحركة الجهاد الإسلامي.

وبدأ جيش الاحتلال عدوانه على القطاع، يوم أمس الجمعة، باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، تيسير الجعبري، في قصف استهدف شقة سكنية كان يقطن بها وسط مدينة غزة.

هذه الأحداث في قطاع غزة تعود بنا إلى الأذهان التصعيد الإسرائيلي في القطاع عام 2019، إثر اغتيال القيادي في سرايا القدس، بهاء أبو العطا، حيث اقتصر على عدة أيام فقط، فيما كانت سرايا القدس من تطلق الصواريخ، دون مشاركة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ويقول الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، إن "هناك تنسيقاً بين الفصائل الفلسطينية في معركتنا مع الاحتلال".

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، العميد ران كوخاف، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم): إن تعليمات صدرت للجيش بالاستعداد لأسبوع من العمل ضد غزة، مشيراً إلى أنه "إذا لزم الأمر فسيكون أكثر أسبوع، وإذا اضطررنا إلى التقليل فسيكون"، وفق تعبيره.

بدوره قال طلال عوكل، المحلل والكاتب السياسي: "صحيح هناك تدخل قوي ومستمر من قبل أطراف عديدة مصر الأمم المتحدة قطر، السؤال على ماذا ستهدأ الأوضاع؟

وأضاف: هل ستهدأ الأوضاع بالمشهد الحالي الذي يشير إلى أن العدوان الذي ارتكبته إسرائيل يمكن أن ينتهي بدون ثمن، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم تدفع إسرائيل الثمن".

وقال عوكل في تصريح لــ "دنيا الوطن: "على الأرجح أننا أمام استمرار الوضع عدة أيام من التوتر والأفعال وردود الفعل بين الحين والآخر".

وحول إمكانية دخول كتائب القسام للمعركة في مواجهة الاحتلال، قال عوكل: "لا يوجد شيء مؤكد بشأن عدم انخراط كتائب القسام في المعركة"، مشيراً إلى أنه "يبدو أن هناك تكتيكاً لإدارة المعركة بشكل مختلف عن المرات السابقة".

وتابع: "الجهاد يتحدث عن حرب استنزاف وهي تحتاج لوقت، حيث سيبقى المجتمع الإسرائيلي في الملاجئ والحركة محدودة ولا نعرف كيف يمكن أن تنتهي الأمور".

وشدد على أن "مشاركة كتائب القسام ستكون حسب طبيعة الرد الذي يمكن أن يقوم به الجهاد الإسلامي، وعلى الأرجح توسيع دائرة المواجهة".

وأكد عوكل أن هذه المرة تختلف عن التصعيد الإسرائيلي عام 2019، عقب اغتيال القيادي في سرايا القدس، بهاء أبو العطا، مشيراً إلى أن "العدوان الإسرائيلي فاجأ الوسطاء وينطوي على خديعة، وفي الضفة ارتكبت كثيرا ثم قامت بعملية اغتيال وقصف مواقع".

وأردف: "بالتأكيد أن كل طرف يحاول يصيغ المشهد النهائي لصالحه والمقاومة هذه المرة وضعها افضل من السابق".

من جانبه قال حسام الدجني، المحلل والكاتب السياسي، إن "الترجيح الأكبر أن تنجح القاهرة في احتواء الموقف والمعركة لن تستمر فترة طويلة ولكن لن تنتهي اليوم".

وتابع في تصريح لـ "دنيا الوطن": "مبدأ الاستنزاف مهم في التعاطي مع دولة الاحتلال، ورفع فاتورة التكلفة في إطار تعزيز استراتيجية الردع مسألة بالغة الأهمية تدركها المقاومة".

ويقول الدجني: إن "في هذه المعركة الردع ما زال قائماً حيث حاول لابيد من خلال الضربة المباغتة الغادرة أن يكسر قواعده".

وقال: "بتقديري ان إدارة المعركة ثبتت معادلة الردع، والذي أخذ شكلين، الأول مرتبط برد سرايا القدس في الميدان برفقة بعض الفصائل الأخرى، والثاني عدم دخول كتائب القسام وهو بحد ذاته ردع لعدم استهداف الأبراج والمدنيين وألا تكون كثافة النيران كما الحروب السابقة وهذا يثبت قواعد الرد".

وأضاف الدجني: الكل يقرأ المعادلة بأن لابيد تورط بهذه المعركة، فهو على موعد في شهر سبتمبر المقبل مع (حزب الله) في موضوع حقل (كاريش)، ويعني ذلك ملف غزة يجب إغلاقه وهذا ما يدفع إسرائيل ان تقدم مزيداً من التنازلات للوسطاء".

وشدد على أن "المطلوب من الفصائل ومن الجهاد وحماس إدارة ملف التفاهمات بطريقة مختلفة عن السابق، من حلال تثبيت ضمانات لإلزام الاحتلال بما يتم التوافق عليه".

وحول قدرة سرايا القدس بإدارة المعركة لوحدها، أكد الدجني بأنها تستطيع أن تدير المعركة لأسابيع، حتى لو اعتمدت سياسة التنقيط في إطلاق الصواريخ، بمعنى أنها معركة استنزاف طويلة الأمد وبذلك يمكن أن تديرها لأسابيع".

وتابع: "لا خوف على المقاومة بأن تستمر في إطلاق الصواريخ بغض النظر عن قوة هذا الفصيل أو ذاك حيث أن هناك غرفة عمليات، وعندما تُعطى الشرعية لطرف لأن يقود المقاومة ضمن إطار التكتيك السياسي والعسكري لا خوف من مدة العمليات".

واستدرك: "لكن الحسابات لها اعتبارات بالواقع الميداني والإنساني والاقتصادي والاجتماعي وجهوزية الوزارات وهي عوامل ضمن محددات القرار في الجهاد الإسلامي".

وأكد الدجني، أن الهدف ليس الدخول في معركة، حيث أن العملية لا تقتصر على بقعة جغرافية بل ممكن أن تنتقل للضفة للداخل وغيرها".

وشدد على أن "التوافق عالٍ جداً بين الفصائل، والحديث يدور عن توافقات بشأن إدارة الملفات، إدارة المعركة بهذه الطريقة أوصلت الرسالة".

أخبار ذات صلة

حمادة: شعبنا لن يسمح للاحتلال بتقسيم الوطن والاستفراد بالمقاومة

حمادة: شعبنا لن يسمح للاحتلال بتقسيم الوطن والاستفراد بالمقاومة

القوى الوطنية: عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات لن تثني شعبنا عن المقاومة

القوى الوطنية: عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات لن تثني شعبنا عن المقاومة

الديمقراطية: دماء أبناء شعبنا لن تكون ورقة في صناديق الإقتراع

الديمقراطية: دماء أبناء شعبنا لن تكون ورقة في صناديق الإقتراع

الخارجية: ردود الفعل الدولية لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال بل تشجعه على مواصلة عدوانه

الخارجية: ردود الفعل الدولية لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال بل تشجعه على مواصلة عدوانه

شاهد: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صور

شاهد: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صور

مؤكدة استمرار القتال.. سرايا القدس تطلق اسم &#34;وحدة الساحات&#34; لردها على الاحتلال

مؤكدة استمرار القتال.. سرايا القدس تطلق اسم "وحدة الساحات" لردها على الاحتلال

شاهد: لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على سديروت

شاهد: لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على سديروت

رأفت يدعو المجتمع الدولي بالإسراع في إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة لشعبنا

رأفت يدعو المجتمع الدولي بالإسراع في إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة لشعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمادة: شعبنا لن يسمح للاحتلال بتقسيم الوطن والاستفراد بالمقاومة

حمادة: شعبنا لن يسمح للاحتلال بتقسيم الوطن والاستفراد بالمقاومة

القوى الوطنية: عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات لن تثني شعبنا عن المقاومة

القوى الوطنية: عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات لن تثني شعبنا عن المقاومة

رأفت يدعو المجتمع الدولي بالإسراع في إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة لشعبنا

رأفت يدعو المجتمع الدولي بالإسراع في إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة لشعبنا

جامعة القدس المفتوحة تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع

جامعة القدس المفتوحة تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع

&#34;الديمقراطية&#34; تدين تأييد واشنطن للعدوان على القطاع وتدعو لوقف الرهان على وعودها

"الديمقراطية" تدين تأييد واشنطن للعدوان على القطاع وتدعو لوقف الرهان على وعودها

تيسير خالد: برنامج حكومة اسرائيل هو تصعيد الاستيطان في الضفة والحصار والعدوان على غزة

تيسير خالد: برنامج حكومة اسرائيل هو تصعيد الاستيطان في الضفة والحصار والعدوان على غزة

مراقبون: المقاومة لن تترك الاحتلال يستفرد بأي فصيل

مراقبون: المقاومة لن تترك الاحتلال يستفرد بأي فصيل

المطران حنا: العدوان الذي يستهدف غزة يستهدفنا جميعًا

المطران حنا: العدوان الذي يستهدف غزة يستهدفنا جميعًا

منوعات

ما حقيقة تعرّض تامر حسني لإصابة خطيرة في حادث سير؟

ما حقيقة تعرّض تامر حسني لإصابة خطيرة في حادث سير؟

اتفاق مؤقت بين شاكيرا وبيكيه حول حضانة أبنائهما..وهذه التفاصيل

اتفاق مؤقت بين شاكيرا وبيكيه حول حضانة أبنائهما..وهذه التفاصيل

هل طرد محمد فؤاد مطرب المهرجانات حمو بيكا من حفله في الساحل الشمالي؟

هل طرد محمد فؤاد مطرب المهرجانات حمو بيكا من حفله في الساحل الشمالي؟

نسرين طافش تحدث ضجة في أحدث ظهور مع زوجها

نسرين طافش تحدث ضجة في أحدث ظهور مع زوجها

تزوجت في سن صغيرة..آمال ماهر تكشف عن عمر ابنها

تزوجت في سن صغيرة..آمال ماهر تكشف عن عمر ابنها

أول تعليق من آيتن عامر بعد طلاقها

أول تعليق من آيتن عامر بعد طلاقها

صور وفيديو: ميريام فارس تفاجئ الجمهور في دبي بإطلالة جريئة

صور وفيديو: ميريام فارس تفاجئ الجمهور في دبي بإطلالة جريئة

في ذكرى وفاتها..الأغنية التي كلّفت مارلين مونرو حياتها

في ذكرى وفاتها..الأغنية التي كلّفت مارلين مونرو حياتها

بعد تصدّره الإيرادات..دنيا سمير غانم تحتفل مع والديها الراحلين بنجاح &#34;تسليم أهالي&#34;

بعد تصدّره الإيرادات..دنيا سمير غانم تحتفل مع والديها الراحلين بنجاح "تسليم أهالي"

شقيق الفنان شريف رمزي في حالة حرجة..وهذه تطورات حالته الصحية

شقيق الفنان شريف رمزي في حالة حرجة..وهذه تطورات حالته الصحية

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان