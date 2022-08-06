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شؤون فلسطينية

الأمانة العامة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الأمانة العامة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقوى المقاومة ونزف الشهيد تيسير الجعبري (أبو محمود )مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وإخوانه الشهداء، الذين ارتقوا جراء هذا العدوان الغادر في تصعيد خطير يتحمل الكيان الصهيوني ومن معه مسؤوليته الكاملة.

و قالت الامانة العامة: "لقد أثبتت حركة الجهاد الإسلامي وغرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة العزة قدرتهما العالية على مواجهة هذا العدوان والرد على الغارات الوحشية التي تستهدف المدنيين وجاء إطلاق مئات الصواريخ على مدن غلاف غزة وصولا إلى مدينة تل أبيب، ليؤكد قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على إسقاط أهداف العدو لإضعافها وكسر إرادتها".

و أضافت" نشيد بما جاء على لسان الأمين العام للحركة المجاهد زياد نخالة إذ قال "هذا يوم للقتال وللنصر طويل، العدو بدأ العدوان وعليه أن يترقب ردنا.. ليس هناك خطوط حمراء لرد الجهاد الإسلامي على هذا العدوان.. وعلى العدو الإسرائيلي أن يتحمل مسؤولية عدوانه".

وفي هذا السياق، فقد حيَّت الأمانة العامة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة التي اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا العدوان، مع إيماننا بأن المقاومة لن تسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمودهم ومقاومتهم وكما انتصر الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس فسوف يهزم الصهاينة في هذه المعركة ويحقق انتصارا جديداً.

و اعتبرت الخطوات التي اتخذتها حركة الجهاد الإسلامي وغرفة العمليات المشتركة تعبر كل التعبير عن تطلعات شعبنا ونهجه المقاوم ونؤيد تلك الخطوات وندعمها وهي خير رد على صلف العدو واجرامه وصفعة للاهثين وراء التطبيع مع الكيان الغاصب.

و دعت الأمانة القوى والأحزاب العربية إلى أوسع التحركات تضامنا واحتضانا للشعب الفلسطيني وتقديم كل وسائل الدعم والإسناد لفصائله المجاهدة.

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