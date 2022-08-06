رأفت يدعو المجتمع الدولي بالإسراع في إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة لشعبنا





رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت، العدوان الإسرائيلي الاجرامي على قطاع غزة والذي راح ضحيته حتى اللحظة 11 مواطنا في مقدمتها الشهيد تيسير الجعبري، ومن بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة واصابة 55 آخرون في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.ووصف رأفت في تصريح له، اليوم السبت، هذا العدوان بالعمل الهمجي الذي يأتي في سياق التصعيد الممنهج والمقصود الذي تتبعه دولة الاحتلال في محاولة لتركيع أبناء شعبنا، كما أنه تجيير بشع للدم الفلسطيني خدمة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.واعتبر دعم الإدارة الأميركية اللامتناهي لدولة الاحتلال مشاركة في هذه الجرائم ودعا المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والقوانين الدولية، وفرض عقوبات دولية عليها بما في ذلك تعليق عضويتها في الأمم المتحدة.وطالب رأفت مصر الشقيقة والأمم المتحدة لمتابعة الجهود والاتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي، واستعادة الهدوء، داعيا بالتدخل العاجل للجم سلطة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها ضد شعبنا، وإلزامها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والإسراع في إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.