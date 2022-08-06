جامعة القدس المفتوحة تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأدانت جامعة القدس المفتوحة العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي استهدف أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتسبب بارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، وتسبب أيضا بتضرر فرع الجامعة في شمال قطاع غزة، حيث استهدفته قذائف الاحتلال بشكل مباشر.و أكدت جامعة القدس المفتوحة؛ جامعة منظمة التحرير الفلسطينية؛ أنها ستبقى في صف شعبنا في الدفاع عن الوطن، وستواصل القيام برسالتها التي حملتها منذ ثلاثة عقود بتوفير التعليم لأبناء شعبنا رغم إجراءات ومنغصات الاحتلال.و اعتبرت إدارة جامعة القدس المفتوحة أن استهداف حرمها في شمال قطاع غزة خرق واضح للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف بما فيها الاتفاقية الرابعة التي تضمنت حرمة استهداف المدنيين وضرورة حماية التعليم من الهجوم في زمن الحرب.و دعت الجامعة المجتمع الدولي لوقف الغطرسة الإسرائيلية وتحميل الاحتلال المسؤولية القانونية بسبب عدوانه على المرافق التعليمية والعامة، وضرورة ممارسة الضغوط من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان.