"الكهرباء" بغزة تصدر بيانًا بشأن توقف محطة توليد الطاقة



ووجهت الشركة دعوًة للمواطنين والمستشفيات والمؤسسات والبلديات وكافة المرافق بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بالخصوص.



كما ودعت جميع الأطراف للتدخل العاجل والسماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد وتوفير الكهرباء.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، صباح اليوم السبت، بيانًا صحفيًا عقب نبأ توقف محطة توليد الطاقة بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها.وقالت الشركة: إن "توقف محطة التوليد سيؤدي إلى خسران كمية كهرباء كبيرة وبالتالي سيؤثر ذلك على كافة المرافق والمنشآت الحيوية في غزة وسيفاقم من الوضع الإنساني".وتابعت: "تم إبلاغنا من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية وبشكل رسمي بأنه وبعد فقدان أي أمل في إمكانية استئناف توريد الوقود لمحطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة، وبسبب نفاذ كميات الوقود داخل مخازن المحطة، فإن هذا الأمر سيؤدي لتوقفها بالكامل عن العمل في تمام الساعة 12:00 ظهرا".