ماذا تعرف عن طائرة (Orbiter 1K) التي استخدمها جيش الاحتلال باغتيال الجعبري؟



والمتتبع أو ما يعرف (بنظام الطائرة بدون طيار الصغيرة المدارية) هو نظام مدمج وخفيف الوزن، وهو طائرة جوية بدون طيار مصممة للاستخدام في التطبيقات العسكرية والأمنية.



حيث تم استخدامه في الشرق الأوسط منذ أن تم تطويره لأول مرة، حيث يتم استخدام النظام لمهام الاستطلاع، والصراعات منخفضة الكثافة وعمليات الحرب الحضرية بالإضافة إلى أي مهمة قريبة المدى، ويتم تصنيعها من قبل شركة أنظمة الدفاع الجوي (ISTAR).



وقد تم تكييف الطائرة لحمل حمولة متفجرة 2 كجم مما يحولها إلى ذخيرة متسكعة، يمكن التحكم فيه من قبل المشغل أو يكون قادرًا على إعطائه نقطة مسار ومسح المنطقة بشكل مستقل لاكتشاف وتدمير هدف ثابت أو متحرك. إذا لم يتم اكتشاف هدف، يمكن لـ (Orbiter 1K) العودة إلى القاعدة والأرض لإعادة الاستخدام.



من جانبه، أكد الخبير في الأمن السيبراني والمعلوماتي أشرف مشتهى أنه يمكن للمسيرة (Orbiter 1K) أن تطير لمدة 2-3 ساعات تحمل مستشعرًا كهربائيًا بصريًا / الأشعة تحت الحمراء برأس حربي فريد، نظرًا لتوقيعه الصوتي المنخفض، "لا يتم اكتشافه حتى ثانيتين قبل أن يبدأ غوصه القاتل".





وقال مشتهى في حديثه لـ"دنيا الوطن": تم تصميم (Orbiter 1K)، للانطلاق في مهام الهجوم ضد الأهداف ذات الدروع الخفيفة والأهداف البشرية".





وأضاف:تحمل (Orbiter 1K) رأسًا حربيًا يزيد وزنه عن 3 كجم مع إمكانات توجيه متقدمة ، لضمان الدقة العالية والفتك والتأثيرات الجانبية المنخفضة.



بدوره، قال الصحفي المختص بالشؤون الأمنية سائد حسونة: إن "نظام الطائرة (Orbiter 1K)، من الطائرات الانتحارية المجنحة التي تحمل وزن ثقيل أشبه بقذائف المنجنيق حيث أن لها شبكة تعقب عن طريق معلومات استخبارية فيديو".



وأضاف حسونة: يستطيع مثل هذا النوع من الطائرات أن يصيب الأهداف بشكل دقيق وخاصة الأهداف الصغيرة المباشرة من 1-2 كم.



وأوضح أن طائرات الدرون متوسطة المدى تعتمد على التوجيه الالكتروني، مشيراً إلى أنها طائرة استخبارية عسكرية بآن واحد، لها تأثير مداري (أي من الممكن أن تدور حول الهدف بشكل 360درجة) لتتعقبه بشكل كبير.



وأكد على أن استخدام هذا النوع من الطائرات يدل على خطورة الشخص المستهدف على الاحتلال الإسرائيلي فهذا النوع من الطائرات من أخطر أنواع طائرات الدرون المسيرة.

خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأشارت تقديرات إعلامية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت طائرات من نوع (Orbiter 1K)، في عملية اغتيال قائد لواء الشمال وغزة في سرايا القدس تيسير الجعبري عصر اليوم.