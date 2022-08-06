المطران حنا: العدوان الذي يستهدف غزة يستهدفنا جميعًا





و أاف حا" نلتفت الى اهلنا في غزة معربين عن تعازينا بارتقاء الشهداء وتمنياتنا بالشفاء لكافة الجرحى ، فها هي غزة تتعرض لعدوان جديد يأتي استمرارا لاعتداءات اخرى كانت في الماضي والتي استهدفت الابرياء والبنية التحتية حيث تحول القطاع الى منطقة فيها دمار وفيها خراب وفيها فقر واناس يعيشون في اوضاع معيشية في غاية الصعوبة".



و تابع" نطالب العالم بأسره وخاصة الاحرار من ابناء امتنا واصدقاءنا المنتشرين في كل مكان بأن يقوموا بواجبهم المأمول من اجل ان يتوقف هذا العدوان حقنا للدماء فدماءنا كفلسطينيين ليست رخيصة وكل قطرة دم فلسطينية تسيل تعني بالنسبة الينا الشيء الكثير".



و اختتم حنا حديثه، حيث قال: "اوقفوا الحرب ... اوقفوا العدوان ونطالب بأوسع رقعة تضامن مع اهلنا في غزة في مشارق الارض ومغاربها ، فالعدوان على غزة هو عدوان علينا جميعا كما ان ما تتعرض له مدينة القدس هو استهداف للفلسطينيين جميعا حيثما كانوا واينما وجدوا".







رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم: "إن العدوان الهمجي الاحتلالي الذي تعرضت وما زالت تتعرض له غزة الابية انما هي جريمة جديدة تضاف الى الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا كله".