سلطة الطاقة بغزة: إيقاف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل اليوم





وكانت سلطة الطاقة قد حذرت سابقًا من توقف محطة التوليد بسبب قرب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها، في ظل استمرار إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت سلطة الطاقة، بغزة، أن بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود لمحطة التوليد، سيتم إيقاف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل اليوم السبت الموافق 6/8/2023 الساعة الثانية عشرة ظهراً.وأضافت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "جدول توزيع الكهرباء على المنازل سيكون بواقع أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل".وذكرت أنه سيتم إيقاف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل اليوم السبت في تمام الساعة 12 ظهرًا، لعدم دخول الوقود.