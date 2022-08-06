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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة بينهم صحفي من رام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة بينهم صحفي من رام الله
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، طالت عدداً من الأسرى المحررين والقيادات الوطنية، إلى جانب اعتقال صحفي من رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فارس أصلان والشابين موسى جحجوج وعصام أبو أصبع، عقب اقتحام منازلهم في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين بلال ذياب وجمال السيد، وذلك بعد مداهمة منزليهما في بلدة كفر راعي بجنين، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر ناصر الزين ونجله يحيى، بعد مداهمة منزلهما في شارع السلام  بمدينة الخليل.

وفي بلدة إذنا غرب الخليل، اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد يوسف الفسيسي، والأسيرين المحررين نضال الجياوي وتامر سليمية، بعد مداهمة واقتحام منازلهم كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رامي زيدان الكسار من بلدة خاراس شمال غرب الخليل، والشاب عمران غوادرة من قرية بير الباشا قضاء جنين.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ناجح حبيبة، وذلك بعد اقتحام منزله في قرية صانور جنوب المدينة وطالت الاعتقالات الصحفي إبراهيم أبو صحفية من قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله، إلى جانب اعتقال خمسة شبان آخرين واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علاء شبراوي من منزلهم في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

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