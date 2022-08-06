جيش الاحتلال: لا توجد أي مفاوضات بالوقت الحالي ونستعد لأسبوع من القتال

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إنه حتى الآن تم إطلاق أكثر من 160 صاروخًا وقذيفة من غزة، فيما أكد الجيش أنه حتى هذا الوقت لا توجد مفاوضات لوقف القتال.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، العميد ران كوخاف، إنه لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي، لوقف التصعيد في القطاع.وقال وفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن تعليمات صدرت للجيش بالاستعداد لأسبوع من العمل ضد غزة، مشيراً إلى أنه "إذا لزم الأمر فسيكون أكثر أسبوع، وإذا اضطررنا إلى التقليل فسيكون"، وفق تعبيره.