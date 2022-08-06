حركة فتح- إقليم ماليزيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة فتح – إقليم ماليزيا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما ونعت الشهداء الأبرار الذين ارتقوا نتيجة الغارات.وقال يوسف المدهون، أمين سر حركة فتح في ماليزيا في بيان صحفي إن "العدوان الهمجي الذي تشنه مقاتلات الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، لن يجلب الأمان لإسرائيل وليس من شأنه إلا أنَّ يقود إلى مزيد من التصعيد".وأضاف أن هذا العدوان يأتي في إطار التنافس الانتخابي وأكد أن هذا التنافس لن يكون على حساب الدم الفلسطيني، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والتبعات والنتائج المترتبة على هذا العدوان.واستنكر المدهون "الصمت المخزي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة على جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا التي تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية"، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه المجازر التي ترتكب بحق شعبنا ومقدساتنا.وتابع أن "شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل لن يقف مكتوف الأيدي إزاء جرائم الاحتلال ضد غزة وأهلها، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أبو مازن يبذلون جهود كبيرة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية لشعبنا".