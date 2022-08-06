اليوم الثاني للعدوان.. استشهاد مواطن ورشقة صاروخية جديدة اتجاه غلاف غزة





وأطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم رشقة صواريخ جديدة استهدفت مناطق متفرقة من غلاف غزة، حيث دوت صفارات الإنذار في لاخيش، زيكيم، كارميا، نتيف هعسراه، شمال مدينة عسقلان.





ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه حتى الآن تم إطلاق أكثر من 160 صاروخًا وقذيفة من غزة، فيما أكد الجيش أنه حتى هذا الوقت لا توجد مفاوضات لوقف القتال.





يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد عشرة مواطنين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، بالإضافة إلى طفلة تبلغ من العمر (5 سنوات)، فيما أصيب 79 آخرون بجراح مختلفة، في عدوان إسرائيلي جديد، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بغزة.



وأعلن جيش الاحتلال الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم "الفجر الصادق" تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.



واستشهد مواطن داخل مجمع ناصر الطبي، بمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بعد وصول ثلاث إصابات للمستشفى، وفق ما أفادت إذاعة (القدس).