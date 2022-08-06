حركة المبادرة الوطنية: الاحتلال يرتكب جريمة ومجزرة خطيرة في قطاع غزة





رام الله - دنيا الوطنوصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على قطاع غزة بالجريمة الخطيرة و المخططة لتصعيد الوضع نحو حرب شاملة على شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.وقال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة: "إن حكام إسرائيل يستخدمون دماء الفلسطينيين و يرتكبون المجازر لتغذية حملاتهم الانتخابية العنصرية و سياساتهم الإجرامية".وقالت المبادرة: "إن اغتيال تيسير الجعبري وعشرات من المقاومين البواسل لن يكسر ارادة المقاومة الفلسطينية بل سيزيدها تصعيدًا، ودعت المبادرة الوطنية الى توحيد كل القوى والطاقات الفلسطينية لمواجهة العدوان الجائر وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال".