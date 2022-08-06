النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الوحشي على قطاع غزة



وتتوجه الجبهه بخالص العزاء إلى عوائل الشهداء و إلى الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وإلى عائلة الجعبري باستشهاد القائد تيسير الجعبري ومتمنين السلامه والشفاء العاجل للجرحى ومعاهدين الشهداء أن نستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا حتى نيل حريته وأستقلاله.



وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان البربري من قبل الإحتلال الاسرائيلي على شعبنا الأعزل وعلى المدنيين الأبرياء في منازلهم وهذا العدوان جريمة وحشية يجب محاسبة الإحتلال عليها من طرف المجتمع الدولي وتحديدا محكمة الجنايات الدولية وهي جريمة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها الأحتلال الأسرائيلى بحق شعبنا الفلسطيني.



وأكدت الجبهة أن العدوان الوحشي يشكل جريمة وحشية على المدنيين العزل والأطفال والأبرياء و سيزيد من معاناة شعبنا بسبب الحصار الظالم في قطاع غزة.







رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مساء اليوم الجمعة العدوان الوحشي الإسرائيلى على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية الذي استهدف عدة مناطق في محافظات قطاع غزة والذي أدى إلى اغتيال في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود" وإصابة و إستشهاد العديد من المواطنين.