الحملة الاكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة





و اعتبرت الحملة أن هذا العدوان عملاً من أعمال جرائم الحرب بسبب استهدافه المدنيين الفلسطينيين وإستهدافه أيضا المرافق التعليمية لجامعة القدس المفتوحة بما يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف بما فيها الاتفاقية الرابعة والتي تضمنت حرمة استهداف المدنيين وضرورة حماية التعليم من الهجوم في زمن الحرب.





و دعت الحملة الاكاديمية الدولية المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل وتحميلها المسؤولية القانونية بسبب عدوانها الأخير وضرورة ممارسة الضغوط من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان.







رام الله - دنيا الوطنأدانت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الجمعة الموافق 5/أغسطس 2022، وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 10 مواطنين بينهم طفلة (5 أعوام) وإصابة 55 آخرين بجروح من بينهم أطفال ونساء ومسنين.