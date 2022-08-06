"التشريعي" بغزة يصدر تصريحًا حول التصعيد الإسرائيلي على القطاع



وشدد المجلس أن "شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده متمسك بحقه في مقاومة المحتل الغاصب، وموحد في مواجهة جرائمه وعدوانه".



وتابع أن "الاحتلال يواصل بكل صلف الاستخفاف بالوساطات وخرق كل العهود والمواثيق الدولية، ما يستوحب التحرك الدولي العملي لردعه ومعاقبته على سلوكه الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني".





رام الله - دنيا الوطنقال المجلس التشريعي بغزة: إن "تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر بالقصف والاغتيال وترويع الآمنين يمثل جريمة حرب وعدوانا غادرا على شعبنا يتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن نتائجه".