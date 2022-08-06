الشخصيات المستقلة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

رام الله - دنيا الوطنأدان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس التجمع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال عصر اليوم وراح ضحيتها عشرة فلسطينيين من بينهم طفلة وسيدة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.ورأى التجمع أن هذا العدوان لا يمكن أن يكون لولا الغطاء الأمريكي والصمت الدولي المتواصل على جرائم الاحتلال، وحالة الضعف العربي التي تشهدها المنطقة، لاسيما في ظل عمليات التطبيع مع هذا المحتل المجرم.ودعا التجمع شعبنا وفصائله وقياداته إلى التوحد والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي سبيلنا الوحيد ورهاننا الأقوى الذي سنستطيع من خلاله مواجهة التحديات وما يحاك لنا وجرائم الاحتلال.وتمنى التجمع لأبناء شعبنا السلامة والأمن والنصر على هذا الاحتلال البغيض.