عاجل

  • وابل صواريخ نحو منطقة نير عام

  • إذاعة الجيش: إصابة مستوطن بجروح جراء سقوط قذيفة بالقرب منه في مزرعة بكيبوتس نيريم في إشكول

  • داوود شهاب: سنواصل العمل في الضفة الغربية رغم الاعتقالات التي شنتها إسرائيل الليلة الماضية ضد كوادرنا

  • طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف دراجة نارية بحي الشجاعية شرق غزة

  • "الصحة" بغزة: استشهاد مواطن واصابة آخر جراء استهداف بخانيونس صباح اليوم

مباشر | آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

(حرية) يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب المجتمع الدولي بضمان حماية المدنيين

(حرية) يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب المجتمع الدولي بضمان حماية المدنيين
رام الله - دنيا الوطن
أدان تجمع المؤسسات الحقوقية(حرية) العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وتحميل سلطات الاحتلال العنصري مسؤوليتها كسلطة احتلال في الأراضي المحتلة والعمل من أجل ضمان حماية المدنيين في القطاع.

وبحسب متابعة التجمع (حرية) أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري مساء اليوم الجمعة الموافق 05/08/2022  عن بدء عملية عسكرية أطلقت عليها أسم (بزوغ الفجر) استهدفت خلالها مجموعة من المقرات والمباني المدنية  والأراضي الزراعية في قطاع غزة.

وفي ضوء المعلومات الرسمية التي تلقها التجمع (حرية) من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد قُتل خلال العدوان المستمر منذ ساعات (١٠) مواطنين من ضمنهم طفلة لم تبلغ الخمسة أعوام، وسيدة تبلغ من العمر (23) عام، فيما أصيب(٧٠) مواطن بجراح مختلفة.

هذا ووفقاً لمعلومات حصل عليها التجمع (حرية) فقد الحق العدوان المستمر على القطاع تدميراً كلياً لمواقع القصف، كما أدى إلى الحاق اضراراً بالغة في البينة التحتية لمواقع الاستهداف، ونتج عن عمليات القصف المستمر حتى اللحظة أضراراً لحقت بعدد من المباني المدنية المجاورة لمواقع القصف.

و أدان (حرية) بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد قطاع غزة، فإنه يبدي قلقه تجاه السياسة المنظمة التي تنتهجها قوات الاحتلال العنصري في تعاملها مع قطاع غزة ، ويحذر التجمع(حرية) من تصاعد أعمال العنف والتي يمكن أن تعيدنا لأحداث مايو 2021.

و أشار تجمع المؤسسات الحقوقية إلى أن صمت المجتمع الدولي على جرائم  قوات الاحتلال رسخ من سلوكها كسلطة فوق القانون ، في ظل مناخ دولي يمنحها الحصانة والقدرة على الإفلات من العقاب دون خشية من عقاب أو ملاحقة، ويشير التجمع (حرية) إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع هو نتيجة حتمية للعجز الدولي عن مواجهة جرائمه ووضع حد لها.

وإزاء ذلك فإن تجمع المؤسسات الحقوقية يطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك العاجل لكبح العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين.

و طالب حرية الأمم المتحدة وأجهزتها باتخاذ ما يلزم من إجراءات والعمل من أجل تحميل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كسلطة احتلال وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي، كما يحث السلطة الوطنية الفلسطينية على المضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه و إحالة ملف العدوان المستمر ضد قطاع غزة للمحكمة الجنائية الدولية، على وجه السرعة.

و طالب حرية المؤسسات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية بالعمل على فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين ، ويحثها على تشكيل إتلاف حقوقي يجبر الاحتلال على احترام قواعد حقوق الإنسان.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال: لا توجد أي مفاوضات بالوقت الحالي ونستعد لأسبوع من القتال

جيش الاحتلال: لا توجد أي مفاوضات بالوقت الحالي ونستعد لأسبوع من القتال

حركة فتح- إقليم ماليزيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

حركة فتح- إقليم ماليزيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تيسير خالد يدعو لاستنهاض الطاقات ضد المخططات الاستيطانية الجديدة بضوء أخضر أميركي

تيسير خالد يدعو لاستنهاض الطاقات ضد المخططات الاستيطانية الجديدة بضوء أخضر أميركي

اليوم الثاني للعدوان.. استشهاد مواطن ورشقة صاروخية جديدة اتجاه غلاف غزة

اليوم الثاني للعدوان.. استشهاد مواطن ورشقة صاروخية جديدة اتجاه غلاف غزة

حركة المبادرة الوطنية: الاحتلال يرتكب جريمة ومجزرة خطيرة في قطاع غزة

حركة المبادرة الوطنية: الاحتلال يرتكب جريمة ومجزرة خطيرة في قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الوحشي على قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الوحشي على قطاع غزة

الحملة الأكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الأكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الاكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الاكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو لاستنهاض الطاقات ضد المخططات الاستيطانية الجديدة بضوء أخضر أميركي

تيسير خالد يدعو لاستنهاض الطاقات ضد المخططات الاستيطانية الجديدة بضوء أخضر أميركي

حركة المبادرة الوطنية: الاحتلال يرتكب جريمة ومجزرة خطيرة في قطاع غزة

حركة المبادرة الوطنية: الاحتلال يرتكب جريمة ومجزرة خطيرة في قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الوحشي على قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الوحشي على قطاع غزة

الحملة الأكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الأكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الاكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الاكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

صوافطة: العدوان يستوجب وحدة الموقف وكسر عنجهية الاحتلال

صوافطة: العدوان يستوجب وحدة الموقف وكسر عنجهية الاحتلال

&#34;التشريعي&#34; بغزة يصدر تصريحًا حول التصعيد الإسرائيلي على القطاع

"التشريعي" بغزة يصدر تصريحًا حول التصعيد الإسرائيلي على القطاع

الشخصيات المستقلة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الشخصيات المستقلة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

منوعات

في ذكرى وفاتها..الأغنية التي كلّفت مارلين مونرو حياتها

في ذكرى وفاتها..الأغنية التي كلّفت مارلين مونرو حياتها

بعد تصدّره الإيرادات..دنيا سمير غانم تحتفل مع والديها الراحلين بنجاح &#34;تسليم أهالي&#34;

بعد تصدّره الإيرادات..دنيا سمير غانم تحتفل مع والديها الراحلين بنجاح "تسليم أهالي"

شقيق الفنان شريف رمزي في حالة حرجة..وهذه تطورات حالته الصحية

شقيق الفنان شريف رمزي في حالة حرجة..وهذه تطورات حالته الصحية

آمبر هيرد تكشف سراً خطيراً عن العلاقة الحميمة مع جوني ديب

آمبر هيرد تكشف سراً خطيراً عن العلاقة الحميمة مع جوني ديب

بعد إصابته بشلل الوجه..جاستين بيبر يستأنف نشاطه الفني

بعد إصابته بشلل الوجه..جاستين بيبر يستأنف نشاطه الفني

الإعلامي محمود سعد عن والده: الراجل ده مبحبوش ولا بحترمه

الإعلامي محمود سعد عن والده: الراجل ده مبحبوش ولا بحترمه

ظافر العابدين يفاجئ الجمهور بظهوره في أغنية زوجته (Fire)

ظافر العابدين يفاجئ الجمهور بظهوره في أغنية زوجته (Fire)

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان