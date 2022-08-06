(حرية) يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب المجتمع الدولي بضمان حماية المدنيين





وبحسب متابعة التجمع (حرية) أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري مساء اليوم الجمعة الموافق 05/08/2022 عن بدء عملية عسكرية أطلقت عليها أسم (بزوغ الفجر) استهدفت خلالها مجموعة من المقرات والمباني المدنية والأراضي الزراعية في قطاع غزة.





وفي ضوء المعلومات الرسمية التي تلقها التجمع (حرية) من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد قُتل خلال العدوان المستمر منذ ساعات (١٠) مواطنين من ضمنهم طفلة لم تبلغ الخمسة أعوام، وسيدة تبلغ من العمر (23) عام، فيما أصيب(٧٠) مواطن بجراح مختلفة.





هذا ووفقاً لمعلومات حصل عليها التجمع (حرية) فقد الحق العدوان المستمر على القطاع تدميراً كلياً لمواقع القصف، كما أدى إلى الحاق اضراراً بالغة في البينة التحتية لمواقع الاستهداف، ونتج عن عمليات القصف المستمر حتى اللحظة أضراراً لحقت بعدد من المباني المدنية المجاورة لمواقع القصف.





و أدان (حرية) بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد قطاع غزة، فإنه يبدي قلقه تجاه السياسة المنظمة التي تنتهجها قوات الاحتلال العنصري في تعاملها مع قطاع غزة ، ويحذر التجمع(حرية) من تصاعد أعمال العنف والتي يمكن أن تعيدنا لأحداث مايو 2021.





و أشار تجمع المؤسسات الحقوقية إلى أن صمت المجتمع الدولي على جرائم قوات الاحتلال رسخ من سلوكها كسلطة فوق القانون ، في ظل مناخ دولي يمنحها الحصانة والقدرة على الإفلات من العقاب دون خشية من عقاب أو ملاحقة، ويشير التجمع (حرية) إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع هو نتيجة حتمية للعجز الدولي عن مواجهة جرائمه ووضع حد لها.





وإزاء ذلك فإن تجمع المؤسسات الحقوقية يطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك العاجل لكبح العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين.





و طالب حرية الأمم المتحدة وأجهزتها باتخاذ ما يلزم من إجراءات والعمل من أجل تحميل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كسلطة احتلال وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي، كما يحث السلطة الوطنية الفلسطينية على المضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه و إحالة ملف العدوان المستمر ضد قطاع غزة للمحكمة الجنائية الدولية، على وجه السرعة.





و طالب حرية المؤسسات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية بالعمل على فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين ، ويحثها على تشكيل إتلاف حقوقي يجبر الاحتلال على احترام قواعد حقوق الإنسان.





رام الله - دنيا الوطنأدان تجمع المؤسسات الحقوقية(حرية) العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وتحميل سلطات الاحتلال العنصري مسؤوليتها كسلطة احتلال في الأراضي المحتلة والعمل من أجل ضمان حماية المدنيين في القطاع.