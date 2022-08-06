حسين الشيخ يدين العدوان بشدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل وتوفير الحماية لشعبنا





وطالب الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، المجتمع الدولي بالتدخل وتوفير الحماية لشعبنا، مثمناً الجهد المصري المبذول لوقف هذا العدوان.





ومنذ عصر أمس الجمعة، استشهد عشرة مواطنين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، بالإضافة إلى طفلة تبلغ من العمر (5 سنوات)، فيما أصيب 79 آخرون بجراح مختلفة، في عدوان إسرائيلي جديد، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بغزة.





وأعلن جيش الاحتلال أنه أطلق عملية عسكرية باسم "الفجر الصادق" تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

رام الله - دنيا الوطنأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم السبت، بشدة العدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال والتي تستهدف المدنيين والأطفال والبنية التحتية.