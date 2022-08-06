"التعاون الإسلامي" تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معتبرة ذلك استمراراً لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وحملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الاسرائيلي الظالم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.