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مباشر | آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الضمير تطالب منظمات المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة

الضمير تطالب منظمات المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة
تتابع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق وحذر شديدين التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي جاء بعد استهداف قوات الاحتلال لشقة سكانية يقطنها المواطن/تيسير الجعبري، وسط مدينة غزة، برج فلسطين الذي يسكنه مدنيين واستشهاد عدد من المواطنين، أدى ذلك إلى قيام المقاومة بتنفيذ رشقات من الصواريخ باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أعقب ذلك في ساعات مساء يوم السبت الموافق 5 اغسطس 2022 تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي من طراز أف 16 لسلسة من الغارات الجوية مستهدفة عدة مواقع تتبع لتنظيمات فلسطينية ومنشآت ومنازل سكنية مدنية وأراضي فارغة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة من شمالها لجنوبها.

و هذا أسفر حتى لحظة صدور البيان عن استشهادعدد من 10 مواطنين وهم : 1-محمد احمد نصر الله 2- تيسير محمود الجعبري 3- فضل مصطفى زعرب 4-عماد عبد الرحيم شلح 5 - محمد حسن البيوك 6- سلامه محارب عابد 7- الاء عبدالله قدوم 8- يوسف سلمان قدوم 9- احمد بدر عزام 10- ديانا عدنان العمور ، هذا وقد أدى القصف إلى إصابة أكثر من 79 أخرين.

كما سجل وقوع إضرار جزئية في عدد من الممتلكات والأعيان المدنية الواقعة بالقرب من أماكن القصف، ونجم على هذه الغارات التسبب في حالة من الهلع والخوف الشديد بين السكان المحاذية للمناطق المستهدفة.

و رافق ذلك، تهديدات إسرائيلية صادرة عن شخصيات حكومية بنية دولة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد من هجماتها ضد السكان المدنيين وتنفيذ عمليات حربية واسعة في قطاع غزة.

و تستنكر مؤسسة الضمير بشدة العدوان الإسرائيلي المتصاعد بحق قطاع غزة، وإذ تري أن تخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه عن التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين، إنما يشكل عنصر دعم وتشجيع لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لاقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ تشدد على ضرورة أن تسارع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقية الرابعة وبشكل خاص القواعد القانونية والأخلاقية التي تنظم حالة الاحتلال الحربي.

و طالبت الضمير المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ممثلة بسكرتاريتها العام، بالتحرك الفوري والتدخل وإجبار دولة الاحتلال وقواتها الحربية بوقف عدوانها واعتداءاتها على المدنيين في قطاع غزة.

و حثت مجلس حقوق الإنسان إلى الاجتماع في جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة واتخاذ خطوات جادة لوقف العدوان المتصاعد في قطاع غزة.

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