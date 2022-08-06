كيف تبدو حالة الطقس في أول أيام الأسبوع؟







المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-20 30-20 30-20 بيت لحم 32-20 30-20 30-20 رام الله والبيرة 31-19 29-19 29-19 طولكرم 33-23 32-22 32-22 نابلس 33-20 31-20 31-20 قلقيلية 33-23 32-22 32-22 جنين 34-21 33-21 33-21 سلفيت 32-20 30-20 30-20 طوباس 35-22 34-22 34-22 روابي 33-20 31-20 31-20 الخليل 31-19 29-19 29-19 غزه 32-24 31-23 31-23 أريحا 40-25 38-25 38-25 خانيونس 32-24 31-23 31-23 الأغوار الشمالية 38-23 36-23 36-23 رفح 33-23 32-22 32-22

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأحد، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الاثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الثلاثاء، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشر والساعة الرابعة عصراً.كما وحذرت خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.