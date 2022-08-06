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شؤون فلسطينية

حزب الشعب: شعبنا موحد في مواجهة العدوان على غزة والاحتلال وحده يتحمل المسئولية الكاملة

حزب الشعب: شعبنا موحد في مواجهة العدوان على غزة والاحتلال وحده يتحمل المسئولية الكاملة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر حزب الشعب الفلسطيني بشدة العملية العدوانية الغادرة التي نفذها جيش الاحتلال على قطاع غزة في مجزرة أدت لاستشهاد تسعة مواطنين حتى الآن بينهم طفلة وإصابة العشرات.

وعبر حزب الشعب في تصريح صحفي عن رفضه تبريرات الاحتلال المزعومة محملاً إياه المسئولية الكاملة عن التداعيات التي سوف تنجم عن هذا العدوان.

وشدد على ان شعبنا الفلسطيني بكافة قواه يقف موحداً في مواجهة هذا العدوان ومن أجل إحباط أهدافه.

وأضاف، يقول: إن حزب الشعب وهو ينعى الشهداء هذا العدوان، يتقدم من ذويهم وشعبنا بأحر التعازي ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ويدعو كل قوى شعبنا للتوحد في مواجهته.

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