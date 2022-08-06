عاجل

  • طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف دراجة نارية بحي الشجاعية شرق غزة

  • "الصحة" بغزة: استشهاد مواطن واصابة آخر جراء استهداف بخانيونس صباح اليوم

  • صفارات الإنذار ادوي في كيسوفيم والعين الثالثة

  • (يديعوت أحرونوت): حتى الآن تم إطلاق أكثر من 160 صاروخًا وقذيفة من غزة

  • صفارات الإنذار تدوي في أور هنير وسديروت وكلية سابير وغابيم وإيرز وايفيم

مباشر | آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

فدا: العدوان الذي وقع اليوم على شعنا نتيجة للصمت الدولي وللدعم الأمريكي لإسرائيل

فدا: العدوان الذي وقع اليوم على شعنا نتيجة للصمت الدولي وللدعم الأمريكي لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نعى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وعلى رأسهم الشهيد تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس وتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء وللأخوة في حركة الجهاد الاسلامي وأمينها العام زياد النخالة ولسرايا القدس قادة ومقاتلين باستشهاد المناضل الكبير الأخ الجعبري مؤكدا أن هذا العدوان لن ينال من عزيمة شعبنا ولن يثنيه عن مواصلة نضاله حتى استرجاع حقوقه المشروعة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وحكومتها هي من بدأ هذا العدوان وهي من مهدت له: أولا- عندما اعتقلت الأخ بسام السعدي القيادي في الجناح السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، وثانيا- عندما شددت من حصارها الظالم على قطاع غزة، وثالثا- عندما شنت هذا العدوان اليوم باغتيال الأخ الجعبري وهي على علم بما يمثله من مكانة ورمزية.

وأضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن العدوان الاسرائيلي الذي وقع اليوم على قطاع غزة فضلا على كونه مثالا صارخا على المدى الذي وصلت إليه العنجهية والغطرسة الاسرائيلية، فإنه نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي على الجرائم الاسرائيلية ودعم الولايات المتحدة لهذه الجرائم ومرتكبيها وتخاذل النظام الرسمي العربي إزاءها وفي المقدمة أنظمة التطبيع وقد شجعت قمتا النقب وجدة إسرائيل على التمادي والغطرسة.

ودعا إلى التكاتف والوحدة بين كل القوى والفصائل الفلسطينية ومكونات شعبنا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته وجرائمه.

وختم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بيانه بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا في وجه الجرائم الاسرائيلية، مجددا التأكيد، من جهة ثانية، على ضرورة تطبيق القرارات الفلسطينية المتعلقة بإنهاء كل أشكال العلاقة مع كيان الاحتلال، ومشددا، من ناحية أخرى، على ضرورة الاسراع في وضع استراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية جديدة تكون بمستوى التحديات الراهنة.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال: لا توجد أي مفاوضات بالوقت الحالي ونستعد لأسبوع من القتال

جيش الاحتلال: لا توجد أي مفاوضات بالوقت الحالي ونستعد لأسبوع من القتال

حركة فتح- إقليم ماليزيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

حركة فتح- إقليم ماليزيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تيسير خالد يدعو لاستنهاض الطاقات ضد المخططات الاستيطانية الجديدة بضوء أخضر أميركي

تيسير خالد يدعو لاستنهاض الطاقات ضد المخططات الاستيطانية الجديدة بضوء أخضر أميركي

اليوم الثاني للعدوان.. استشهاد مواطن ورشقة صاروخية جديدة اتجاه غلاف غزة

اليوم الثاني للعدوان.. استشهاد مواطن ورشقة صاروخية جديدة اتجاه غلاف غزة

حركة المبادرة الوطنية: الاحتلال يرتكب جريمة ومجزرة خطيرة في قطاع غزة

حركة المبادرة الوطنية: الاحتلال يرتكب جريمة ومجزرة خطيرة في قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الوحشي على قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الوحشي على قطاع غزة

الحملة الأكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الأكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الاكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الاكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو لاستنهاض الطاقات ضد المخططات الاستيطانية الجديدة بضوء أخضر أميركي

تيسير خالد يدعو لاستنهاض الطاقات ضد المخططات الاستيطانية الجديدة بضوء أخضر أميركي

حركة المبادرة الوطنية: الاحتلال يرتكب جريمة ومجزرة خطيرة في قطاع غزة

حركة المبادرة الوطنية: الاحتلال يرتكب جريمة ومجزرة خطيرة في قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الوحشي على قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوحدة الموقف في مواجهة العدوان الوحشي على قطاع غزة

الحملة الأكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الأكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الاكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الحملة الاكاديمية الدولية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

صوافطة: العدوان يستوجب وحدة الموقف وكسر عنجهية الاحتلال

صوافطة: العدوان يستوجب وحدة الموقف وكسر عنجهية الاحتلال

&#34;التشريعي&#34; بغزة يصدر تصريحًا حول التصعيد الإسرائيلي على القطاع

"التشريعي" بغزة يصدر تصريحًا حول التصعيد الإسرائيلي على القطاع

الشخصيات المستقلة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الشخصيات المستقلة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

منوعات

في ذكرى وفاتها..الأغنية التي كلّفت مارلين مونرو حياتها

في ذكرى وفاتها..الأغنية التي كلّفت مارلين مونرو حياتها

بعد تصدّره الإيرادات..دنيا سمير غانم تحتفل مع والديها الراحلين بنجاح &#34;تسليم أهالي&#34;

بعد تصدّره الإيرادات..دنيا سمير غانم تحتفل مع والديها الراحلين بنجاح "تسليم أهالي"

شقيق الفنان شريف رمزي في حالة حرجة..وهذه تطورات حالته الصحية

شقيق الفنان شريف رمزي في حالة حرجة..وهذه تطورات حالته الصحية

آمبر هيرد تكشف سراً خطيراً عن العلاقة الحميمة مع جوني ديب

آمبر هيرد تكشف سراً خطيراً عن العلاقة الحميمة مع جوني ديب

بعد إصابته بشلل الوجه..جاستين بيبر يستأنف نشاطه الفني

بعد إصابته بشلل الوجه..جاستين بيبر يستأنف نشاطه الفني

الإعلامي محمود سعد عن والده: الراجل ده مبحبوش ولا بحترمه

الإعلامي محمود سعد عن والده: الراجل ده مبحبوش ولا بحترمه

ظافر العابدين يفاجئ الجمهور بظهوره في أغنية زوجته (Fire)

ظافر العابدين يفاجئ الجمهور بظهوره في أغنية زوجته (Fire)

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان