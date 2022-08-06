محمد عساف يعلق على العدوان.. "غزة قاهرة كل محتل"





وقال عساف "غزة قاهرة كل محتل الصابرة هل التئمت جراحك السابقة، كي تعيشي كرة جديدة وعدوان جديدة وألم جديد اللهم الأمن والأمان لغزة وأهلها".



وأضاف عساف في منشور عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، "يا عناية الله المشددة التفي حول غزة".











رام الله - دنيا الوطنعلق محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي أدى لارتقاء شهداء وإصابة العشرات من المواطنين.