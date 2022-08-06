شاهد: ماذا قال المعلق الشهير خليل البلوشي حول العدوان على غزة؟

وبدأ البلوشي حديثه قبل انطلاق مباراة كريستال بالاس وأرسنال بالقول: "نوحّد الدعاء في هذه الأثناء لأهلنا في غزة، اللهم فك أسرهم واشفِ مريضهم واكشف كربتهم وبدّل خوفهم أمناً يا ذلال الجلال والعزة".وليست هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها المعلق البلوشي للحديث عن قضايا عربية أو إسلامية خلال تعليقه على مباريات كرة القدم، إذ دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى استغلال المنابر الإعلامية للدفاع عن الرسول، محمد صلى الله عليه وسلم، للرد على الإساءات المتكررة التي يتعرض لها النبي الكريم، خاصة في فرنسا.