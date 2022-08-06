الجزائر: عدوان الاحتلال على غزة خرق للمواثيق والقرارات الدولية

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية الجزائرية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معربةً عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين.واعتبرت الخارجية الجزائرية أن عدوان الاحتلال هو خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.وجددت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مهيبةً بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.