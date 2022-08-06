التميمي يندد بعدوان الاحتلال على غزة ويحمل المجتمع الدولي نتائجه

وقال التميمي في بيان له، أمس الجمعة "إن هذه الجرائم ما كان لها أن تكون لولا الانحياز الدولي لكيان الاحتلال وتوفير الغطاء له ومنع محاسبته على هذه الجرائم وانتهاكه المتواصل للقوانين والاتفاقيات الدولية".



وأضاف التميمي "بأن الاحتلال بجرائمه وفاشيته لم يترك للشعب الفلسطيني سوا خيارا واحدا ووحيد وهو الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وجوده وحياة وكرامة أبنائه".



ودعا التميمي "فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني للتوحد حول الهدف الملح في هذه اللحظات، وهو التصدي لهذا العدوان على قاعدة الوحدة الوطنية وحشد كل الطاقات لتحقيق ذلك".







رام الله - دنيا الوطندان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني احمد التميمي عدوان الاحتلال على قطاع غزة والذي أدى إلى ارتقاء الشهداء والجرحى بينهم أطفال، محملا المجتمع الدولي مسؤولية هذا العدوان والنتائج المترتبة عليه بسبب الصمت الذي يمارسه تجاه جرائم حكومة الاحتلال العنصرية.