التجمع الفلسطيني للوطن والشتات: الاحتلال يرتكب مجازر وجرائم حرب بغزة

رام الله - دنيا الوطننددت الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالمجزرة التي أدت لاستشهاد عشرة مواطنين بينهم الطفلة آلاء قدوم وإصابة العشرات من أبناء شعبنا.وقال الأمين العام للتجمع محمد شريم، إن "إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب، وهي تقتل الأبرياء من الأطفال في غزة، وتصعد من عدوانها الآثم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة و إنّ الاحتلال يخطئ إن ظنَّ أنَّ قصفه وعدوانه الهمجي على قطاع غزة سيردع شعبنا .وطالب شريم الشعب الفلسطيني بـ"مزيد من الوحدة، أمام هذا العدوان الغاشم الذي يستهدف الأرض والمقدسات".كما طالب "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ردع و لجم العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا العزل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرار الشرعية الدولية، وتوفير الحماية لشعبنا".