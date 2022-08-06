هدوء حذر.. اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لتهدئة

رام الله - دنيا الوطنتسود حالة من الهدوء معظم مناطق قطاع غزة مع اللحظات الأولى لفجر اليوم السبت، بعد ساعات من التصعيد الإسرائيلي والقصف المتبادل مع المقاومة الفلسطينية.يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية المصرية مساء أمس الجمعة، أن اتصالات مكثفة تجرى لتهدئة الوضع والحفاظ على الأرواح والممتلكات في قطاع غزة.وكشفت قناة (العربية) أن وفدا أمنيا مصريا سيتحرك إلى تل أبيب للتهدئة في غزة، فيما أعلن مصدر مصري مسؤول أن القاهرة تكثف من اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإنهاء التصعيد الحالي بقطاع غزة واحتواء الموقف.ونقلت القناة عن مصدر، عدم توقف الاتصالات المصرية مع جميع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية من بداية التصعيد وحتى الآن.وأضافت أن مصر أكدت خلال اتصالاتها على ضرورة توقف التصعيد العسكري بالقطاع في أعقاب ارتقاء شهداء ومصابين بينهم أطفال.