شبكة المنظمات الأهلية تستنكر العدوان الإسرائيلي على غزة

رام الله - دنيا الوطناستكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافه المباشر للمدنيين والمنازل، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى التدمير الكلي والجزئي لعدد من المنازل وتضرر إحدى سيارات الإسعاف.وأشارت الشبكة إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي جاء في ظل إغلاق الاحتلال لكافة المعابر مع قطاع غزة ومنع دخول مختلف المواد الأساسية الغذائية والطبية والوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء ومنع خروج المرضى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة وعودة العالقين إلى القطاع، الأمر الذي سيزيد الأمور سوءاً وتدهوراً على مختلف المستويات.وتطالب الشبكة بتدخل دولي عاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري على قطاع غزة وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية.