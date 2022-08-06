(المسار البديل) يدعو إلى مواجهة العدوان وإسناد المُقاومة في غزّة

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المسار الثوري البديل القائد تيسير الجعبري الذي ارتقى شهيداً في جريمة اغتيال غادرة استهدفته في مدينة غزّة>ودَعَت الحركة كافة المُنظّمات والمُؤسَّسات المُنضوية فيها وكل أحرار العالم إلى دعم صُمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والوقوف إلى جانب قوى المقاومة الفلسطينيّة وأذرعها المُسلّحة التي تواجه العدوان على القطاع المُحاصر.وقالت الحركة في توجيه عاجل أرسلته إلى كافة أعضاء ومؤسَّسات الحركة “ندعوكم إلى البدء الفوري في الدَّعوة لتنظيم فعاليات جماهيرية وسياسيّة وإعلاميّة في كافة المواقع في الشتات، والدّفاع عن شعبنا الفلسطيني الصامد أمام تغول جيش العدو إحكام حصاره على القطاع”ووجهت حركة المسار الثوري البديل نداءً عاجلاً إلى حركات التحرر وقوى التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى مُتابعة التطورات الجارية في فلسطين المحتلة وإعلان حالة استنفار أمام ما يجري من عدوان يومي بحق شعبنا في كل فلسطين المُحتلّة، وخاصّة سياسة الاغتيالات والاعتقالات.واعتبرت الحركة أن "الولايات المتحدة والأنظمة العربية الرجعية وقوى التطبيع في المنطقة أطرافاً شريكة بشكل مباشر في الجريمة الصهيونية والعدوان الغاشم على شعبنا الفلسطيني".