"الصحة" بغزة: 10 شهداء و79 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة في غزة حصيلة جديدة ومفصلة حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مساء أمس الجمعة.وقالت الوزارة في بيان لها فجر اليوم السبت، إن حصيلة الشهداء بلغت 10 في حين وصل عدد الإصابات إلى 79 بجراح مختلفة.وبينت أن من بين الجرحى 23 طفلًا و13 سيدة من مجمل عدد الإصابات، في حين أن 4 حالات وصفت بالحرجة والخطيرة.وأشارت إلى أن التوزيع الجغرافي للشهداء كالتالي (شهيد من شمال قطاع غزة، و6 من محافظة غزة، و3 من خانيونس).