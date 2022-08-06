فصائل مقاومة تحذر المستوطنين: يمنع عليكم التنقل في شوارع الضفة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت أجنحة عسكرية تابعة لفصائل فلسطينية في مخيم جنين، فجر اليوم السبت، "النفير العام وتوحيد صفوفها وبنادقها لمقاومة الاحتلال والرد على عدوانه وجرائمه بعد اغتيال القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري".وحذرت الأجنحة العسكرية "الاحتلال من مغبة ارتكاب المزيد من الجرائم والتي سيدفع ثمنها بالدماء"، مُؤكدةً أنّ "اليوم تلتم أذرع المقاومة كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى وكتائب القسام في مخيم جنين، للتأكيد على استمرارية المقاومة والدفاع عن شعبنا في كافة أماكن تواجده".وشدّدت على أنّها تحذّر "الاحتلال من استمرار جرائمه وارتكاب المزيد من الحماقات، وستكون كافة طرق المستوطنات تحت رصاص المقاومة ويمنع من هذه اللحظة تنقل المستوطنين في شوارع الضفة الغربية".