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رضوان: اغتيال قادة المقاومة لن يمر دون حساب

رضوان: اغتيال قادة المقاومة لن يمر دون حساب
إسماعيل رضوان
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان إن اغتيال الاحتلال لقادة المقاومة لن يمر دون حساب، مؤكداً أن الاحتلال سيندم على ارتكابه لهذه الجريمة وستكون كلمة الفصل لغرفة العمليات المشتركة.

وأكد رضوان في تصريحات فجر اليوم السبت، أن "اغتيال الاحتلال للشهيد تيسير الجعبري وقادة المقاومة تجاوز للخطوط الحمر لن يكسر شوكة المقاومة ولن يمر دون حساب وسيندم الاحتلال على ارتكابه لهذه الجريمة وستكون كلمة الفصل لغرفة العمليات المشتركة".

وأضاف أن الاحتلال "سيتحمل التداعيات المترتبة عن هذه الجريمة"، موجهاً التحية لسرايا القدس وكتائب القسام وكل قوى المقاومة التي تقف صفا موحدا في مواجهة العدوان.

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