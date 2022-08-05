غانتس يتحدث مع نظيره الأمريكي حول عملية (الفجر الصادق)

رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، مساء يوم الجمعة، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن حول عملية (الفجر الصادق)، التي يشنها ضد أهداف لحركة الجهاد في قطاع غزة.ووفق مكتب وزير جيش الاحتلال، فإن غانتس قدم لنظيره الأمريكي، إحاطة حول عملية (الفجر الصادق)، كما وصرح بأن "إسرائيل تعمل على حماية نفسها ومواطنيها وستعمل بطريقة مركزة وحازمة ضد الإرهاب".وفي وقت سابق، وجّه غانتس، تهديدًا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء الجلسة، حيث قال إن"إسرائيل تمارس ضبط النفس النابع من قوتها، ونحن لا نريد التصعيد لكننا لن نتردد في التوجه إليه إذا لزم الأمر".وتابع: "أقول بوضوح لقادة حماس والجهاد إن وقتكم محدود، سيتم إزالة التهديد بطريقة أو بأخرى".وأضاف: "نحن نستعد لأي عمل على أي جبهة، الوضع الذي تأخذون فيه سكان الغلاف كرهائن، سيعود بالأذى عليكم، لن نتردد في الدخول لحرب، والجيش مستعد لذلك".هذا وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن قرار بشن عملية عسكرية ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.كما وأعلن المتحدث عن إطلاق اسم (الفجر الصادق) على العملية العسكرية التي يشنها ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.