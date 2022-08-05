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شؤون فلسطينية

فتح لـ "دنيا الوطن": الرئاسة تجري اتصالات مع الأطراف الدولية لوقف العدوان على غزة

فتح لـ "دنيا الوطن": الرئاسة تجري اتصالات مع الأطراف الدولية لوقف العدوان على غزة
قصف على غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة "فتح" إن الرئاسة الفلسطينية تجري في هذه اللحظات اتصالات مع عددٍ من الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان على غزة.

وقال الناطق باسم الحركة منذر الحايك في تصريح لـ "دنيا الوطن" مساء اليوم الجمعة، إن الرئاسة تجري اتصالات مكثفة مع عدد من الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان على القطاع.

يشار إلى أن قطاع غزة يشهد موجة من التصعيد من قبل الاحتلال بدأت باغتيال القيادي البارز في (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري ومجموعة من المواطنين.

 

 

 

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