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شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة تعقب على استشهاد الطفلة آلاء قدوم

"التعليم" بغزة تعقب على استشهاد الطفلة آلاء قدوم
الشهيدة الطفلة آلاء قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، مساء يوم الجمعة، بيانًا صحفيًا، للتعقيب على استشهاد الطفلة آلاء عبد الله قدوم، جراء قصف إسرائيلي استهدفا شقة سكنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة. 

وقالت الوزارة: إن "قوات الاحتلال تواصل ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال قتل الأطفال والنساء والشباب والشيوخ وتدمير البيوت والمنشآت المدنية".

وتابعت: "في جريمة بشعة بحق الطفولة قامت طائرات الاحتلال مساء الجمعة، باستهداف الآمنين وقتل الطفلة آلاء عبد الله قدوم (خمس سنوات)، وهي طفلة تدرس في روضة ريادة النموذجية بمدينة غزة، حيث قتلت مع تسعة من شهداء شعبنا وأصيب 55 آخرين".

وأكدت الوزارة أن "قتل الطفلة آلاء يندرج ضمن مسلسل الإجرام بحق شعبنا الفلسطيني بشكل عام والأطفال وتلاميذ رياض الأطفال والمدارس على وجه الخصوص، حيث قام العدوان العام الماضي بقتل 69 طفلاً".

ودعت جميع الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الطفولة إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها ووقف العدوان المستمر على أطفال غزة، واستنكار الجرائم وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة جراء عدوانهم على المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

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