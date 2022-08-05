"الاقتصاد" بغزة تطمئن المواطنين بتوفر كافة السلع الأساسية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، رسالة طمأنة للمواطنين بتوفر كافة السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج في المحلات والأسواق والمحلات التجارية في قطاع غزة.وطالبت الوزارة المواطنين بعدم التهافت على شراء المواد والسلع زيادة على الحاجة الاعتيادية وأن السلع من الدقيق والمواد التموينية والمحروقات بكافة أنواعها متوفرة وكافية وبكميات تلبي حاجات المواطنين.وبينت أنها أوعزت لجمعية أصحاب المخابز بفتح المخابز اليوم الجمعة والعمل على إنتاج وتوفير الخبز للمواطنين حتى ساعات متأخرة من الليل.وقالت الوزارة: إنه "منذ بداية التصعيد تم الإيعاز لطواقم الوزارة بالعمل طمن خطة الطوارئ لمتابعة ومراقبة حركة السلع والأسعار".وشددت أنها لن نسمح برفع الأسعار أو الاحتكار تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم، مطالبة التجار وأصحاب المحلات التجارية بالوقوف إلى جانب أبناء شعبنا.