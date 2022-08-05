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مباشر | المقاومة تطلق رشقات صاروخية من قطاع غزة

شؤون فلسطينية

بماذا علق هنية على العدوان الإسرائيلي تجاه القطاع؟

بماذا علق هنية على العدوان الإسرائيلي تجاه القطاع؟
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي أدى لاستشهاد عشرة مواطنين من بينهم قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري. 

وقال هنية في تصريحات له مساء اليوم الجمعة، إن "الاحتلال يتحمل مسؤولية جريمة اغتيال القائد تيسير الجعبري وتداعيات عدوانه على الشعب الفلسطيني"، مشددًا على إدانته العدوان على قطاع غزة واغتيال "الجعبري".

وأضاف: "تلقينا عدة اتصالات أممية لبحث كيفية التعامل مع هذا العدوان"، مؤكدًا أن الجميع يدين هذا العدوان الإسرائيلي على القطاع. 

وكانت حركته، قد قالت إن "العدو الإسرائيلي من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة  وارتكب جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، أن "المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة ولم يعد ممكناً القبول استمرار هذا الوضع على ما هو عليه".

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