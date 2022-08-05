فصائل فلسطينية تنعى الشهيد "الجعبري" وتدعو للرد على الجريمة



من جهته، استنكر حزب الشعب الفلسطيني بشدة "العملية العدوانية الغادرة التي نفذها جيش الاحتلال على قطاع غزة في مجزرة أدت لاستشهاد عشرة مواطنين حتى الآن بينهم طفلة وإصابة العشرات".



وعبر الحزب عن رفضه تبريرات الاحتلال المزعومة، محملاً لإياه المسئولية الكاملة عن التداعيات التي سوف تنجم عن هذا العدوان، مشددًا أن شعبنا الفلسطيني بكافة قواه يقف موحداً في مواجهة هذا العدوان ومن أجل إحباط أهدافه.

رام الله - دنيا الوطنأدانت فصائل فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أدى لاستشهاد عشرة مواطنين من بينهم قائد عسكري في سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد.واستشهد مساء اليوم، تيسير الجعبري، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، جراء قصف استهدف شقة سكنية في برج بشارع الشهداء وسط مدينة غزة."لن نتهاون في الرد"بدورها، قالت حركة الجهاد وهي تنعى "الجعبري": "لقد جاءت هذه الجريمة الغادرة لتعرقل جهود الوساطة والمساعي الرامية لإنهاء حالة التوتر القائمة إثر الاعتداء الغاشم الذي تعرض له الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين".وأردفت الحركة أن "العدو يتحمل المسوولية الكاملة عن هذه الجريمة، وإننا لن نتهاون في الرد على هذا العدوان الذي يمثل إعلان حرب على شعبنا في كل أماكن تواجده، وإننا ندعو كل قوى المقاومة وأجنحتها العسكرية لأن تقف في جبهة واحدة وخندق واحد للرد على هذا العدوان والتصدي لهذا الارهاب".وأكملت أن "ستثبت الوقائع والشواهد والأيام أن هذه الجرائم لن تفت في عضد المقاومة، وستكون دماء المجاهدين الطاهرة الذين نذروا حياتهم دفاعاً عن فلسطين، شاهداً جديداً على ملحمة صمود ينتصر فيها شعبنا وتثبت فيها سرايا القدس والمقاومة أنها بإذن الله قادرة على المواجهة وعلى تحقيق النصر على الأعداء الغاصبين"."سندافع عن شعبنا"من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، إن "العدو الإسرائيلي من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة وارتكب جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، أن "المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة ولم يعد ممكناً القبول استمرار هذا الوضع على ما هو عليه".وتابعت الحركة، أن "المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك وستوازن الردع وستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك و في كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، وعلى كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين"."جريمة جبانة"هذا ونعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري وعدد من الشهداء، "الذين اغتالتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي في جريمة إسرائيلية نكراء".وقالت "الديمقراطية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نعزي أنفسنا ونعزي شعبنا ونعزي حركة الجهاد الإسلامي وفي مقدمتهم أمينها العام زياد النخالة باستشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري".وأضافت: "باستشهاد القيادي البارز في سرايا القدس تيسير الجعبري، فإننا فقدنا قائداً بارزاً من قادتنا ومناضلاً أفنى حياته في طريق النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي".وتابعت: "إننا في الجبهة الديمقراطية نحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال القائد الجعبري وتبعات جريمته النكراء، ونؤكد أن الرد على هذه الجريمة الجبانة لن يمر دون عقاب".وشددت "الديمقراطية" على أن صمت المجتمع الدولي وإفلات الاحتلال من العقاب على جرائمه، يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، داعية الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وارضنا وقدسنا من بطش وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل."دعوات بالرد"من جانبها، حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة على عدوانه على قطاع غزة وعن تداعيات جريمة اغتيال القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود".ودعت "الشعبية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، شعبنا إلى الوحدة أمام هذا العدوان، كما تدعو كافة الأذرع العسكرية المقاومة بالرد وعدم تبرير مخطط الاستهداف أو الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس.وتوجهت الجبهة إلى الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وإلى أمينها العام الأخ زياد النخالة وآل الجعبري بخالص العزاء باستشهاد القائد الكبير تيسير الجعبري.وختمت الجبهة الشعبية بعهدها للشهيد وللشهداء جميعاً وبأن تبقى دمائهم الطاهرة أمانة في اعناقنا ونبراساً ينير لنا درب المقاومة على طريق تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس."لن ينال من عزيمتنا"كما ونعى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) شهداء العدوان على قطاع غزة وعلى رأسهم تيسير الجعبري، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.وتقدم (فدا)، "بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء وللأخوة في حركة الجهاد الاسلامي وأمينها العام الأخ زياد النخالة ولسرايا القدس قادة ومقاتلين باستشهاد المناضل الكبير الأخ الجعبري"، مؤكدا أن "هذا العدوان لن ينال من عزيمة شعبنا ولن يثنيه عن مواصلة نضاله حتى استرجاع حقوقه المشروعة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى".وقال إن "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وحكومتها هي من بدأ هذا العدوان وهي من مهدت له: أولا- عندما اعتقلت الأخ بسام السعدي القيادي في الجناح السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، وثانيا- عندما شددت من حصارها الظالم على قطاع غزة، وثالثا- عندما شنت هذا العدوان اليوم باغتيال الأخ الجعبري وهي على علم بما يمثله من مكانة ورمزية"."شعبنا موحد في المواجهة"