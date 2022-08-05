دانت العدوان على غزة.. العربية للتغيير: الدم الفلسطيني وقود في التنافس بين الأحزاب الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الحركة العربية للتغيير، برئاسة النائب أحمد الطيبي، مساء الجمعة، العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة مشيرةً إلى أن الدم الفلسطيني أصبح وقوداً في التنافس بين الأحزاب الإسرائيلية.وقالت الحركة العربية، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: إن حكومة بينت- لابيد، صممت ألا تنهي ولايتها قبل أن قصف غزة وتقتل وتشن عدواناً جديداً.وأضافت، أن حكومة الاحتلال لم تكتف باقتحامات المسجد الأقصى وهدم المنازل ودعم الاستيطان، وبادرت إلى عدوان جديد على غزة، أدى إلى شهداء من بينهم أطفال.وأكدت، أن تغيير الأشخاص ليس حلاً، إنما تغيير السياسات التي تدعم الاحتلال وممارساته البشعة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن العدوان الآثم يتكرر مع كل حكومة قبل الانتخابات.