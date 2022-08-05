الغرفة المشتركة: رد المقاومة قادم وبالطريقة التي تحددها القيادة

أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، بيانًا صحفيًا عقب استشهاد تسعة مواطنين من بينهم قائد عسكري في سرايا القدس- الذراع العسكري لحركة الجهاد جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة وسط غزة، مساء اليوم الجمعة.





وقالت الغرفة المشتركة: "ننعى الشهيد القائد الكبير مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري (أبو محمود) وإخوانه الشهداء".





وحملت "العدو الصهيوني المسؤولية كاملةً عن هذا العدوان، فهو بفعله هذا يخطئ التقدير، ونؤكد على أنّ هذا العدوان لن يمر مرور الكرام".





وشددت الغرفة المشتركة أنّ "رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة"، معلنةً أنها "في حالة انعقادٍ الآن وتقدر الموقف بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية كافة، ولن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته".





هذا واستشهد عشرة مواطنين مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في برج فلسطين وسط مدينة غزة، وأكثر من مرصد للمقاومة في مناطق مختلفة من القطاع.

رام الله - دنيا الوطن