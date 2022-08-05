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مباشر | اغتيال تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن حالة الطوارئ ويستدعي 25 ألفاً من جنود الاحتياط

جيش الاحتلال يعلن حالة الطوارئ ويستدعي 25 ألفاً من جنود الاحتياط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرئيلية، مساء اليوم الجمعة، عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء قوات الاحتياط قرب حدود قطاع غزة. 

ووفق صحيفة (إسرائيل هيوم)، فإن وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، وافق على استدعاء 25 ألفاً من جنود الإحتياط.

وأشارت صحيفة (معاريف) إلى أن جيش الاحتلال نقل لواء النخبة (جولاني) وسلاح المدرعات إلى الحدود مع القطاع.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن رئيس الأركان أوعز بفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان، والانتقال إلى حالة الطوارئ.

واغتال الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، إطلاق اسم عملية عسكرية (الفجر الصادق) ضد أهداف لحركة الجهاد في قطاع غزة. 

وفي تصريحات للأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة، توعد برد قاس ومعركة مفتوحة لا يعلم الاحتلال متى نهايتها. 

وشدد النخالة أن مواجهة العدوان سيكون موحد من كافة القوى، وتل أبيب ستكون تحت ضربات صواريخ المقاومة الفلسطينية. 

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