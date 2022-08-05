"الشعبية" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوانه





ودعت "الشعبية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، شعبنا إلى الوحدة أمام هذا العدوان كما تدعو كافة الأذرع العسكرية المقاومة بالرد وعدم تبرير مخطط الاستهداف أو الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس.



وتوجهت الجبهة إلى الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وإلى أمينها العام الأخ زياد النخالة وآل الجعبري بخالص العزاء باستشهاد القائد الكبير تيسير الجعبري.



وختمت الجبهة الشعبية بعهدها للشهيد وللشهداء جميعاً وبأن تبقى دمائهم الطاهرة أمانة في اعناقنا ونبراساً ينير لنا درب المقاومة على طريق تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطنحملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة على عدوانه على قطاع غزة وعن تداعيات جريمة اغتيال القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود".